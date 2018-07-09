Политика Жители Донбасса говорят, что это не их конфликт, - ОБСЕ

2018-07-09 15:30 207

 

Александр Хуг считает, что первопричиной насилия является близкое расположение позиций вооруженных сил конфликтующих сторон

Одна из причин нарушения "хлебного перемирия" на Донбассе – это отсутствие доверия между сторонами конфликта.

Об заявил в интервью Громадському радио первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"Одна из причин, почему происходят эти события, - отсутствие доверия. Для того, чтобы способствовать развитию доверия не нужно размещать тяжелое вооружение по линии соприкосновения. Все подписанты обязались выполнять согласованные меры, которые призваны прекратить насилие", - отметил Хуг.

По его словам, первопричинами насилия являются близкое расположение позиций вооруженных сил и вооруженных формирований, а также размещение тяжелого вооружения.

"Люди, с которыми мы общаемся с обеих сторон линии соприкосновения, говорят нам о том, что они не понимают, почему до сих пор идет этот конфликт. Люди говорят, что это не их конфликт", - подчеркнул Хуг.

Он добавил, что миссия ОБСЕ зафиксировала снижение количества нарушений режима прекращения огня после того, как было объявлено о подтверждении соблюдения режима хлебного перемирия, которое вступило в силу 1 июля. "Сначала мы зафиксировали, что количество нарушений упало до двузначных чисел, но за последние сутки уже отметили увеличение, количество нарушений достигает трехзначных", - сказал Хуг.

Напомним, в Минске на заседании трехсторонней контактной группы были достигнуты договоренности об установлении "режима тишины" на период сбора урожая с 1 июля 2018 года.

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