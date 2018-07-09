Мир Украинцы покоряют ЕС: за месяц в Европу съездила 221 тысяча человек

2018-07-09 17:00 117

 

Безвизовый режим открыл новые возможности для украинцев и способствовал увеличению количества поездок в Европейский Союз. За год безвиза украинцы совершили более 21 миллиона пересечений границы с Евросоюзом, что на 12% больше, чем за предыдущий аналогичный период, сообщает Государственная пограничная служба.

В то же время пограничники отмечают стремительный рост количества украинцев, которые путешествуют в ЕС не по безвизу, а лишь с биометрическим паспортом.

"Способствует этому туристический сезон и окончание в паспортах старого образца срока действия виз, которые ранее приходилось оформлять", – пояснили в ГПСУ.

Также в июне этого года зафиксирована 221 тыс. поездок украинцев по безвизу, а это в 2,3 раза больше, чем за первые 30 суток безвизового режима (96 тыс. человек). Сейчас количество "безвизовиков" в среднем составляет от 9 тыс. до 12 тыс. человек в сутки.

Как известно, 11 июня была годовщина предоставления Украине безвизового режима. Так, за год 555 тысяч украинцев по безвизу побывали в ЕС. Также отмечается, что 4,8 миллиона украинцев ездили в ЕС по биометрическим паспортам.

Кроме того, за год безвиза украинцы оформили 5 млн биометрических паспортов. Стоит отметить, что введение в стране нового вида паспорта началось еще в 2015 году, и с того момента 8,8 миллиона человек получили биометрический документ. То есть больше половины пришлось именно на год безвиза.

Напомним, на сегодняшний день украинцы могут посещать без виз 85 стран мира, однако Украина ведет переговоры о безвизе с 61 страной "белого шенгена". Указанная зона – это страны, имеющие безвизовый режим с Евросоюзом. Помимо Украины, в этот список входит еще 61 страна. Сейчас украинское правительство собирается получить право безвизового въезда для украинцев.

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