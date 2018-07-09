Украина Названа возможная причина взрыва миномета Молот

2018-07-09 18:00 381

Главный военный прокурор указал на ряд нарушений во время учений, назвав причиной взрыва двойное заряжение миномета.

Вероятной причиной взрыва миномета Молот во время учений на полигоне в Ровенской области могло стать двойное заряжание. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в комментарии к посту в Facebook.

"Показания участников учений различаются между собой. Никто не может точно сказать, был ли первый выстрел и неисправность миномета, или взрыв произошел из-за двойного заряжания. По мнению следствия, минометы работали без предохранителей, что привело к возможности двойного заряжания. Взрыв произошел сразу после очередного заряжания. Характер и обстоятельства разрыва миномета также на это указывают. Предварительно в действиях независимого наблюдателя стрельб есть все признаки служебной халатности: расстояние между минометами - 8 метров вместо предусмотренных требованиями 20, глубина окопов также не соответствовала нормативам», - отметил прокурор.

По словам Матиоса, подробные выводы даст соответствующая экспертиза.

"Все вещественные доказательства (остатки и осколки миномета и мины) изъяты ... Причину взрыва даст только экспертиза со следственным экспериментом воспроизведения обстоятельств трагического происшествия. Все остальное - лишь предварительная оценка объективных данных", - добавил глава Военной прокуратуры.

Как сообщалось, при взрыве миномета Молот погибли трое военных, еще девять получили травмы.

После этого президент Петр Порошенко приказал не использовать миномет Молот на учениях до результатов расследования.

По данным журналистов, от взрывов Молота погибли 12 военных.