Мир Министр обороны Великобритании обвинил Россию в гибели британки, отравившейся "Новичком"

2018-07-10 09:00 216

 

44-летняя Дон Стерджесс попала в больницу 30 июня после отравления нервно-паралитическим агентом "Новичок". Накануне она скончалась. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что весь мир должен присоединиться к его стране и осудить действия России.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон 9 июля заявил, что Россия виновна в смерти британки, которая скончалась от отравления нервно-паралитическим агентом "Новичок" в Эймсбери. Об этом сообщает Reuters. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, из-за которой умерла наша гражданка. Я думаю, что мир осуждает это вместе с нами", – сказал он во время выступления в парламенте в понедельник.

30 июня в Великобритании госпитализировали 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Изначально подозревали, что пара отравилась героином или кокаином, но дополнительная экспертиза выявила следы нервно-паралитического агента "Новичок". 8 июля Стерджесс умерла в больнице. Состояние Роули остается критическим. По информации The Sun, пара посещала сады королевы Елизаветы в Солсбери, которые находятся в 1,6 км от места, где в марте "Новичком" были отравлены 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия.

Скрипали в настоящее время выписаны из больницы, но их лечение продолжается. Следствие не считает инцидент с Роули и Стерджесс спланированным покушением. По словам министра безопасности Великобритании Бена Уоллеса, пострадавшая пара не была связана со Скрипалями. Лондон утверждает, что "Новичок" разработали в России. Москва эту информацию отрицает. После нового отравления Великобритания планирует обсудить с союзниками возможные ответные меры против РФ.

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