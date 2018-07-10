Украина Украину ждет наплыв мигрантов: Госпогранслужба забила тревогу

2018-07-10 17:00 318

 

Украину в скором времени может ожидать проблема резкого увеличения количества незаконных мигрантов.

Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал, отметив, что это связано с существенным усилением противодействия незаконной миграции в странах Евросоюза, передает Укринформ.

По его словам, "они будут пытаться попасть в наше государство любым способом” и уточнил, что это преимущественно выходцы из Африки и Ближнего Востока.

"Сегодня мы уже наблюдаем увеличение количества незаконных мигрантов на каналах легального въезда. Потенциальные незаконные мигранты, опираясь на поддержку диаспор, официально выданные документы и другие условно законные пути, пытаются попасть в Украину, чтобы потом здесь остаться на нелегальном положении или дальше незаконно переходить границу в ЕС", - отметил он.

В связи с этим Цигикал считает, что Украине нужно усиливать миграционное законодательство и криминализировать ответственность за незаконное пересечение государственной границы.

"Это – комплексный вопрос, который касается всех участников сектора национальной безопасности и обороны", - добавил Цигикал.

Еще по теме

Украину признали стратегическим транзитером газа в Европу

2018-07-10 11:30 291

В Еврокомиссии рассказали, когда Украина получит миллиард от ЕС

2018-07-10 11:00 270

ЕС о войне в Украине: это агрессия, нападение армии РФ продолжается с февраля 2014 года

2018-07-10 08:30 270

На саммите "Украина-ЕС" напомнили о главном условии безвиза

2018-07-10 07:30 468

Еще новости в разделе "Украина"

Украину ждет наплыв мигрантов: Госпогранслужба забила тревогу

2018-07-10 17:00 318

Супрун напомнила украинцам об опасностях использования смартфонов

2018-07-10 15:00 312

Где в Киеве пройдут отключения воды: назван список адресов

2018-07-10 12:00 288

В НБУ еще не знают, как попали в лес мешки с банкнотами, которые не восстановить

2018-07-09 21:00 600
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Украину ждет наплыв мигрантов: Госпогранслужба забила тревогу 2018-07-10 17:00 318
Супрун напомнила украинцам об опасностях использования смартфонов 2018-07-10 15:00 312
Где в Киеве пройдут отключения воды: назван список адресов 2018-07-10 12:00 288
В НБУ еще не знают, как попали в лес мешки с банкнотами, которые не восстановить 2018-07-09 21:00 600

Лента

20:30 Джорджа Клуни на скутере сбила машина
20:30 Цена на доллар летит: удержится ли гривна и что будет с курсом
видео 19:30 Это надо видеть. Лукашенко спел на концерте Повалий в России
19:00 Франция - Бельгия: Прогноз букмекеров на матч 1/2 финала ЧМ-2018
18:30 Трамп назвал своих советников глупыми в телефонном разговоре с Путиным – СМИ
18:00 Спасение детей в Таиланде: дайверы отказались от субмарины Маска
17:30 Миру предрекли кризис: какие валюты лучше закупать
17:00 Украину ждет наплыв мигрантов: Госпогранслужба забила тревогу
16:30 Волкер: Украинская армия стреляет на Донбассе, защищаясь
видео 16:00 Маск показал субмарину для спасения детей из пещеры в Таиланде