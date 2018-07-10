Украина Украину ждет наплыв мигрантов: Госпогранслужба забила тревогу

2018-07-10 17:00 318

Украину в скором времени может ожидать проблема резкого увеличения количества незаконных мигрантов.

Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал, отметив, что это связано с существенным усилением противодействия незаконной миграции в странах Евросоюза, передает Укринформ.

По его словам, "они будут пытаться попасть в наше государство любым способом” и уточнил, что это преимущественно выходцы из Африки и Ближнего Востока.

"Сегодня мы уже наблюдаем увеличение количества незаконных мигрантов на каналах легального въезда. Потенциальные незаконные мигранты, опираясь на поддержку диаспор, официально выданные документы и другие условно законные пути, пытаются попасть в Украину, чтобы потом здесь остаться на нелегальном положении или дальше незаконно переходить границу в ЕС", - отметил он.

В связи с этим Цигикал считает, что Украине нужно усиливать миграционное законодательство и криминализировать ответственность за незаконное пересечение государственной границы.

"Это – комплексный вопрос, который касается всех участников сектора национальной безопасности и обороны", - добавил Цигикал.