Мир Спасение детей в Таиланде: дайверы отказались от субмарины Маска

2018-07-10 18:00 183

Спасатели решили, что будут работать по установленному ранее плану и не использовать субмарину, которую специально привез Илон Маск

Спасатели в Таиланде пока не будут использовать мини-субмарину, которую американский инженер Илон Маск специально разработал и привез для спасения детей из затопленной пещеры. Об этом сообщает The Guardian.

"Несмотря на то, что его технология хорошая и передовая, она непрактична для этой миссии", - сказал глава объединенного центра спасательной операции.

Маск отметил, что субмарина останется в Таиланде на случай, если она пригодится.

Из затопленной пещеры сегодня спасли уже девятого мальчика. У эвакуированных вчера медики диагностировали переохлаждение (гипотермию) и "болезнь спелеологов" (гистоплазмоз).

23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 2 июля их всех нашли живыми в одной из пещер. Группа оказалась заблокирована из-за поднявшегося уровня воды в подземелье. 8 июля спасатели начали эвакуацию.