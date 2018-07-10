Украина Украинцы теперь смогут обменивать земельные участки

2018-07-10 21:30 216

Верховная Рада упростила правила пользования землей сельскохозяйственного назначения, что позволит владельцам и арендаторам без проблем обмениваться земельными участками.

"За" соответствующий закон №6049-д проголосовало 236 народных депутатов.

Закон должен облегчить решение вопроса коллективной собственности на землю, предотвратить рейдерство и упростить обмен земельными участками в едином массиве.

В том числе закон предусматривает право на аренду полевых дорог, не ограничивая при этом доступ других арендаторов к земельным участкам.

Также законопроектом предусмотрено отнесение земель под полезащитными лесополосами к землям сельскохозяйственного назначения. Сегодня это - земли лесного фонда.

Согласно закону, теперь украинцы смогут обменивать земельные участки государственной и коммунальной собственности, расположенные в массиве земель сельскохозяйственного назначения, на равноценные земельные участки частной собственности в том же массиве.

Устанавливается на законодательном уровне и порядок обращения права коллективной собственности на землю на право частной и коммунальной собственности.

Также отныне инициировать инвентаризацию земель может кто угодно - собственники, арендаторы земель или сельский совет.

Кроме этого, по закону, при условии открытия рынка земли право аренды или субаренды не запрещает продавать земельный участок.

Как отмечается, закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Справка. В процессе распаивания земель колхозов земельные массивы были разделены на земельные участки средней площадью 4 га, каждый из которых был передан в частную собственность членам таких предприятий.

Такой механизм дележки был применен исходя из ожидания, что каждый земельный участок будет использоваться отдельно ее владельцем. С учетом этого, для доступа к каждому земельному участку была спроектирована сеть полевых дорог.

Однако практика показала, что владельцы земельных участков, расположенных в массиве, в подавляющем большинстве случаев не желают использовать их самостоятельно, а передают их в аренду аграрным предприятиям.

Сейчас полевые дороги к отдельным земельным участкам в большинстве не сформированы, и де-факто используются как пашня.

Нарушение целостности массивов земель создало еще одну проблему - отдельного использования земельных участков, расположенных посреди массива. Это создает существенные неудобства в проходе сельскохозяйственной техники для использования других участков массива, в том числе существенно усложняет орошения земель, которые нуждаются в этом.

Во-первых, мелиоративные системы занимают значительную площадь, а во-вторых, затраты на их строительство очень существенны. При таких условиях нахождения в пределах арендованных площадей ставится под вопрос целесообразность сооружения мелиоративной системы.

Кроме этого, были возможности для злоупотреблений со стороны недобросовестного землевладельца или землепользователя, земельный участок которого расположена посреди массива.

Широкие возможности это открывает также для рейдерства, направленного на создание искусственных сложностей землепользователю для дальнейшего шантажа и получения материальной выгоды.

Существенные проблемы возникают и при оформлении права аренды земельных участков массива. Обычно не все владельцы земельных участков массива соглашаются на передачу их в аренду одному арендатору.

В результате, площади, арендованные одним лицом, не создают замкнутого контура, а содержат вкрапленные земельные участки других землевладельцев (землепользователей). Особенно серьезной становится эта проблема тогда, когда земли одного массива используются несколькими арендаторами.

На практике такие арендаторы часто заключают устное соглашение, по которому условно делят массив на несколько частей пропорционально арендованным площадям, и каждая из этих частей используется отдельным арендатором. Однако с юридической точки зрения, такая сделка является ничтожной.

Значительные проблемы есть и в отражении сведений о земельных участках массива в Государственном земельном кадастре. Почти в каждом массиве есть определенное количество площадей, сведения о которых не внесены в кадастр. Это, в частности, земельные участки, сформированные до 2004 года (когда кадастровые сведения начали вноситься в электронной форме), невостребованные (нераспределенные) земельные участки, земельные участки под проектными полевым дорогам и тому подобное.

И еще: в коллективной собственности осталась определенная часть земель, вошедших в площади, которые распаивались, но в течение многих лет так и не были востребованы их собственниками (т.н. "невостребованные паи"), и право частной собственности на которые не возникло. Общая площадь таких земель в пределах Украины измеряется сотнями тысяч гектаров.