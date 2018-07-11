Политика Климкин заявил, что ФИФА "не чурается политических игрищ"

2018-07-11 11:00 423

Россия враждебно восприняла видео при участии экс-футболистов киевского "Динамо", бывшего полузащитника Огнена Вукоевича и защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, потому что в словах "Слава Украине!" слышит угрозу для себя, отметил глава украинского Министерства иностранных дел Павел Климкин.

Международная федерация футбола (ФИФА) "не чурается политических игрищ". Об этом 10 июля министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Facebook.

Таким образом дипломат прокомментировал инцидент с участием экс-футболистов киевского "Динамо", бывшего полузащитника Огнена Вукоевича и защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, которых ФИФА наказало за видео со словами "Слава Украине!".

"Приветствие "Слава Украине!" звучит не только патриотично, но и гордо. И для нас, и для наших друзей. Только Россия от него шарахается и воспринимает как враждебное для себя. А причина проста. Россия вероломно напала на Украину и захватила наш Крым и Донбасс. Поэтому в словах "Слава Украине!" и слышит угрозу для себя, еще и требует, чтобы так считал и весь мир", – отметил Климкин.

Он пояснил, что МИД воздерживается от прямой полемики с ФИФА, так как "украинскую позицию уже высказала Федерация футбола Украины", которая хочет трудоустроить Вукоевича.

Также Климкин напомнил, что 150 тыс. украинцев приняли участие во флешмобе в Facebook, обрушив рейтинг страницы ФИФА.

7 июля в четвертьфинале ЧМ по футболу сборная Хорватии обыграла национальную команду РФ. После матча Вида и Вукоевич передали приветствие своему бывшему клубу и Украине. Вида прокричал: "Слава Украине!" – а Вукоевич заявил, что "эта победа за "Динамо" и за Украину!".

Позже Вида заверил, что в его словах не было политики. С таким же пояснением выступил и Вукоевич.

ФИФА вынесла Виде предупреждение, а Вукоевича оштрафовала на 15 тыс. швейцарских франков ($15,1 тыс.) за неспортивное поведение.

9 июля в сети опубликовали еще одну запись с Видой со словами "Слава Украине!". В ФИФА пообещали изучить и этот ролик.