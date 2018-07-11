Мир В оккупированном Крыму умер внук Брежнева

2018-07-11 14:30 735

В оккупированном Крыму на 58-м году жизни умер внук генерального секретаря ЦК Компартии СССР Леонида Брежнева – Андрей Брежнев.

Как сообщают "Крым.Реалии", мужчина скончался от инфаркта в Севастополе, а на его странице в Facebook сейчас отображается надпись "Светлая память".

Отметим, что Андрей Брежнев пытался делать политическую карьеру – в 2012-2014 годах он входил в ряды Компарии РФ, а позже вступил в партию "Родина" и попытался пройти в Госдуму.

Кроме того, он пытался стать губернатором Свердловской и Тульской областей, а также претендовал на должность вице-мэра Москвы.

Ранее мы писали о том, что на одном из российских сайтов объявлений появилось сообщение о продаже автомобиля ГАЗ-13 "Чайка" образца 1980 года. Продавец машины утверждал, что лимузин входил в посольский гараж, а в 1982 году во время своего визита в Узбекистан на нем ездил генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Цена — 30 миллионов рублей (около 14 млн грн. – Ред.).

Оснащение "Чайки" соответствовало статусу машины и нехарактерно для других автомобилей того периода. Так, лимузин укомплектован электростеклоподъемниками, системой отопления, противотуманными фарами, тонированными стеклами и креслами с отделкой кожей.