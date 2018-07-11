Украина "Путают с ангиной": в Украине зафиксирован третий случай смертельного заболевания

2018-07-11 11:30 636

 

В Украине за 2018 год зафиксирован уже третий случай заболевания дифтерией.

Об этом сообщила известная журналистка Ирина Заславец на своей странице в Facebook. "15-летний парень. Он сейчас в инфекционном отделении Киевской областной детской больницы. Боярка. Информация от Центра общественного здоровья МОЗ Украины", - уточнила она.

При этом она обратила внимание на то, что Украине угрожает эпидемия дифтерии.

"Первые проявления этой болезни часто путают с ангиной, а когда выясняют, что это не она - может быть слишком поздно. Больной сгорает за считанные часы. И хотя дифтерия - одна из самых опасных инфекций, ее токсин приравнивают к биологическому оружию, защититься от нее украинцы не спешат - 19% привитых - самый низкий в мире показатель", - объяснила Заславец.

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