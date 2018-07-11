Политика Владельцы "евроблях", заблокировавшие центр Киева, озвучили требования

2018-07-11 12:30 759

Собственники автомобилей с иностранной регистрацией, которые митингуют в центре Киева, требуют отменить постановление Кабинета министров №475 и внести в повестку дня Верховной Рады законопроекты №8487 и 8488.

Об этом заявил руководитель организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич в комментарии УНИАН.

Упомянутое правительственное постановление открыло украинским полицейским доступ к таможенной базе "Инспектор-2006", а законопроекты №8487 и №8488 снижают акциз на растаможку машин.

"Первое требование – это отмена постановления Кабинета министров от 20 июня №475, которое дало возможность репрессировать авто на еврономерах по всей территории Украины и практически парализовать всю работу таможен", – сказал Ярошевич.



"Второе – принять законодательство для адекватной растаможки таких транспортных средств. Эта неделя последняя перед летними каникулами Верховной Рады. Поэтому нужно внести в повестку дня Рады законопроекты №8487 и 8488, чтобы они уже были зарегистрированы. Ведь повестка дня дает возможность поставить дату отчета", – добавил он.



"Если мы не внесем в повестку дня, то мы не сможем рассмотреть его до принятия нового бюджета. Поскольку изменения в Налоговый и Таможенный кодексы принимаются за 6 месяцев до принятия бюджета" ,– сказал руководитель организации "АвтоЕвроСила".

По словам Ярошевича, акция бессрочная.



"Мы приехали сюда на бессрочную акцию. Сейчас лишь небольшая часть, которую мы смогли собрать за сутки, и многие люди не успели отпроситься с работы или доехать", – заявил он.

Ярошевич отметил, что акцию будут проводить только в правительственном квартале Киева.



"Мы давим только на законодательную и исполнительную власти. То есть на Кабмин и Верховную Раду", – сказал он.

Однако в среду с утра весь центр Киева страдает от пробок из-за акции автомобилистов.

15 июня в парламент были внесены два законопроекта о регистрации в Украине автомобилей на иностранных номерах, разработанные комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики.

Они предусматривают снижение таможенных пошлин на регистрацию автомобилей на еврономерах (уменьшение размера акцизного налога с авто), отмену запрета на таможенное оформление машин, не соответствующих стандартам Евро-5.

Среди прочего в законопроектах говорится об усилении контроля за перемещением и присутствием в Украине транспортных средств на иностранной регистрации.

По словам главі парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южанина, если Верховная Рада поддержит изменения в законодательство о снижении акциза на транспорт, то растаможка автомобиля на еврономерах будет стоить 2,5-3 тысячи евро.