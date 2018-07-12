Политика Трамп рассказал, как относится к аннексии Крыма

2018-07-12 17:30 219

 

Президент США Дональд Трамп отметил, что ему не нравится то,что происходит в Крыму, но аннексия Крыма является ответственностью его предшественника — Барака Обамы.

Об этом Трамп заявил во время встречи в рамках саммита стран НАТО.

"Это интересный вопрос, потому что задолго до того, как я получил эту должность, президент Обама допустил это. Это было во время его президентства. Теперь они построили мост в Крым, построили порт для подводных лодок — это было правление Барака Обамы, я бы не позволил этого, если бы был на посту, но он позволил. Что произойдет с Крымом отныне — я не знаю, я не доволен тем, что там происходит. Но это ответственность Обамы", – сказал Трамп.

Он также подтвердил информацию, что во время встречи с Путиным будет обсуждать ситуацию в Украине.

Напомним, Президенты Украины Петр Порошенко и США Дональд Трамп должны были провести встречу в Брюсселе в рамках саммита стран НАТО, но впоследствии Трамп отменил все двусторонние встречи во время саммита НАТО в Брюсселе, которые назначены на четверг, 12 июля, включая запланированные переговоры с Президентом Украины.

 

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