Политика В НАТО сделали важное заявление по миротворцам на Донбассе

2018-07-12 17:00 219

 

Миротворческая миссия ООН должна получить доступ ко всей территории конфликта на Донбассе, включая российско-украинскую границу. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам заседания Грузия-Украина-НАТО.

В документе отмечается, что во время встречи стороны обсудили возможность развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Они подчеркнули, что миротворческие силы должны "поддерживать и способствовать полному исполнению Минских договоренностей с твердым мандатом, который позволит обеспечить безопасность на всей территории конфликта, включая российско-украинскую границу", – говорится в заявлении.

Стороны также подчеркнули, что затянувшийся конфликт в Украине, спровоцированный Россией, остается главным вызовом евроатлантической безопасности.

Ранее Германия в НАТО сделала заявление по миротворцам на Донбассе.

Напомним, 11 июня в Берлине прошли переговоры глав МИД стран "нормандской четверки", после которых министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал заявление по Донбассу. Российский дипломат заявил, что не поддерживает вариант Украины и США по введению миротворцев на Донбасс и настаивает на том, что миссия ООН должна лишь охранять наблюдателей ОБСЕ.

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