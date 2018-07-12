Мир фото Пользователи сети заметили у Путина силиконовые импланты

2018-07-12 18:00 240

Пользователей сети всего мира рассмешил новый снимок президента Российской Федерации Владимира Путина, сделанный в Валааме. Данное фото было опубликовано российским журналистом Дмитрием Смирновым на личной странице в Twitter.

"Валаам - одно из зеркал России": Путин третий год подряд приезжает в валаамскую обитель на празднование памяти преподобных Сергия и Германа", - написал журналист под опубликованной фотографией.

В то же время другие пользователи сети заметили, что лицо Путина выглядит очень странно и неестественно и даже заподозрили его в пластических операциях.

"Неудачно вставленный чип или вздутие батарейки?", "Силикон со скулы сполз" - предположили комментаторы под фото.