Политика Порошенко: Вступление Украины в НАТО поддержали все члены альянса

2018-07-12 20:30 144

По мнению президента, это демонстрирует политику открытых дверей НАТО

Все 19 стран-членов НАТО поддержали "ускорение перспектив членства Украины" в альянсе. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил сегодня журналистам по итогам двусторонних встреч в рамках саммита НАТО.

Порошенко отметил, что на саммите выступали 19 представителей стран-членов НАТО, и "все без исключения 19 членов говорили о том, что поддержка Украины должна заключаться в ускорении перспектив членства Украины" в этой организации.

"Это был абсолютно конкретный разговор, абсолютно твердые позиции и пожелания, которые были высказаны. И я считаю, что это как раз демонстрирует отношение к Украине и политику того, что двери открыты", - отметил он.

По словам Порошенко, саммит НАТО подтвердил перспективу членства Украины.

"Моя цель - чтобы Украина имела перспективу членства, которая была поддержана на саммите... Хотя многие хотели надевать черные очки и говорили, что этого не может быть. Это абсолютно четко вошло в последнюю резолюцию", - сказал президент.

Ранее Порошенко заявил, что в Конституции таким образом должно быть закреплено стремление Украины быть в Североатлантическом альянсе, чтобы его невозможно было "отозвать" позднее.