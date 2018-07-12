Политика Порошенко: Вступление Украины в НАТО поддержали все члены альянса

2018-07-12 20:30 144

 

По мнению президента, это демонстрирует политику открытых дверей НАТО

Все 19 стран-членов НАТО поддержали "ускорение перспектив членства Украины" в альянсе. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил сегодня журналистам по итогам двусторонних встреч в рамках саммита НАТО.

Порошенко отметил, что на саммите выступали 19 представителей стран-членов НАТО, и "все без исключения 19 членов говорили о том, что поддержка Украины должна заключаться в ускорении перспектив членства Украины" в этой организации.

"Это был абсолютно конкретный разговор, абсолютно твердые позиции и пожелания, которые были высказаны. И я считаю, что это как раз демонстрирует отношение к Украине и политику того, что двери открыты", - отметил он.

По словам Порошенко, саммит НАТО подтвердил перспективу членства Украины.

"Моя цель - чтобы Украина имела перспективу членства, которая была поддержана на саммите... Хотя многие хотели надевать черные очки и говорили, что этого не может быть. Это абсолютно четко вошло в последнюю резолюцию", - сказал президент.

Ранее Порошенко заявил, что в Конституции таким образом должно быть закреплено стремление Украины быть в Североатлантическом альянсе, чтобы его невозможно было "отозвать" позднее.

Еще по теме

В России рассказали, как тренер сборной Украины помогал им готовиться к ЧМ-2018

2018-07-12 21:00 165

Порошенко о встрече Трампа с Путиным: Непризнание аннексии Крыма точно будет позицией

2018-07-12 19:30 180

Стали известны подробности встречи Трампа и Порошенко в рамках саммита НАТО

2018-07-12 18:30 498

В НАТО сделали важное заявление по миротворцам на Донбассе

2018-07-12 17:00 366

Еще новости в разделе "Политика"

ФИФА закрыла рейтинг страницы о чемпионате мира из-за нового флешмоба украинцев

2018-07-12 22:00 54

Порошенко: Вступление Украины в НАТО поддержали все члены альянса

2018-07-12 20:30 144

Макрон обсудит с Путиным Украину и Минские договоренности

2018-07-12 20:00 147

Порошенко о встрече Трампа с Путиным: Непризнание аннексии Крыма точно будет позицией

2018-07-12 19:30 180
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

ФИФА закрыла рейтинг страницы о чемпионате мира из-за нового флешмоба украинцев 2018-07-12 22:00 54
Порошенко: Вступление Украины в НАТО поддержали все члены альянса 2018-07-12 20:30 144
Макрон обсудит с Путиным Украину и Минские договоренности 2018-07-12 20:00 147
Порошенко о встрече Трампа с Путиным: Непризнание аннексии Крыма точно будет позицией 2018-07-12 19:30 180

Лента

22:00 ФИФА закрыла рейтинг страницы о чемпионате мира из-за нового флешмоба украинцев
21:30 Доллар по 30 будет не скоро – в Минэкономразвития дали прогноз по курсу гривни
21:00 В России рассказали, как тренер сборной Украины помогал им готовиться к ЧМ-2018
20:30 Порошенко: Вступление Украины в НАТО поддержали все члены альянса
20:00 Макрон обсудит с Путиным Украину и Минские договоренности
19:30 Порошенко о встрече Трампа с Путиным: Непризнание аннексии Крыма точно будет позицией
19:00 "Благодарю украинцев": Вида прокомментировал росСМИ скандал на ЧМ-2018
18:30 Стали известны подробности встречи Трампа и Порошенко в рамках саммита НАТО
фото 18:00 Пользователи сети заметили у Путина силиконовые импланты
17:30 Трамп рассказал, как относится к аннексии Крыма