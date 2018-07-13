Украина В пятницу, 13-го Украину зальет ливнями. Синоптики обещают даже град

2018-07-13 08:30 105

 

В пятницу, 13 июля, в Украине ожидаются дожди, а местами даже ливни с сильным градом. При этом сохранится довольно высокая температура воздуха - от +25 до+33 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр, который предупреждает о том, что сегодня на большей территории страны ожидаются потенциально опасные погодные условия.

Прохладнее всего будет на западе Украины, где температура воздуха днем не поднимется выше +26. А ночью ожидается +14... +16 градусов. Пройдут ливни с грозами.

Мокро будет и на севере и в центре Украины, где воздух прогреется в диапазоне от от +25 до +32 градусов днем и от +17 до +20 ночью. При этом также здесь прогнозируют дожди, но, вероятно, они принесут лишь кратковременную прохладу.

Сухо и жарко будет только на юге и востоке Украины. Воздух прогреется до + 33 градусов днем и от +19 до +21 ночью. Исключением станут лишь Николаевская и Одесская область, где ожидаются дожди с грозами.

 

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