Мир Уставший от саммита: Юнкер едва держался на ногах

2018-07-13 15:00 297

На саммите Североатлантического альянса лидерам стран пришлось помогать Жан-Клоду Юнкеру не упасть

Во время саммита НАТО в Брюсселе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по неизвестной причине едва держался на ногах: топ-чиновник ЕС спотыкался и не мог удерживать равновесие. В результате Юнкеру помогали окружавшие его политики.

В сети появилось видео, где во время совместных мероприятий президенты Финляндии и Украины Саули Ниинисте и Петр Порошенко поддерживают Юнкера, сзади идет, улыбаясь, польский лидер Анджей Дуда.

Председателю Еврокомиссии также потребовалась помощь, чтобы подняться по ступеням, а после церемонии поднятия флага НАТО мировым лидерам пришлось помочь ему безопасно спуститься с помоста.

Это уже не первый случай странного поведения Юнкера. Главу Еврокомиссии и ранее замечали в приподнятом настроении на официальных мероприятиях, где он проявляет особое дружелюбие к окружающим.