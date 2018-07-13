Украина Гройсман пояснил, что будет в Украине с чистой питьевой водой

2018-07-13 20:00 213

 

Украина будет обеспечена жидким хлором для обеззараживания питьевой воды.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время «часа вопросов» к правительству в Верховной Раде.

По словам премьера, вице-премьер министр Геннадий Зубко представил ему план по обеспечению страны хлором в связи с остановкой Днипроазота. «Я поручил системно заниматься этим вопросом вице-премьер министру, и тот план, который на сегодня представлен, говорит о том, что хлор в Украине будет. Что касается предприятия я готов сделать все, чтобы сберечь рабочие места, но пока что инструментов у меня нет», — отметил Гройсман.

Премьер добавил, что Днепроазот покупает газ по рыночной стоимости, и государство не может продавать ему газ по цене ниже его себестоимости.

Также он сообщил, что сейчас вопрос загрязненных рек является проблемой «чрезвычайно большого значения». «Вопрос речек, качества воды в Украине и в целом экологии – чрезвычайно большого значения. Никто этим ранее не занимался. Для этого необходима серьезная программа и большие средства. Я думаю это десятки миллиардов или даже сотни. Мы ищем сейчас возможность решения этих проблем, в частности, за счет международного финансирования, поскольку сейчас Украине это не по карману», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Украина может остаться без питьевой воды в связи с остановкой Днепроазота, подконтрольной группе Приват Игоря Коломойского.

Если завод срочно не возобновит свою работу, то уже в ближайшее время подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых регионах и городах Украины может быть значительно ограничена, а в некоторых городах и полностью прекращена, предупредили в Киевводоканале.

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