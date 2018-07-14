Украина Фискалы рассказали, сколько транзитных "евроблях" застряло в Украине

2018-07-14 13:30 141

 

На фоне массовых выступлений водителей автомобилей на еврономерах, требующих доступной растаможки и на несколько дней заблокировавших "правительственный квартал" в центре Киева, Государственная фискальная служба попыталась с цифрами на руках доказать, что "евробляхеров" в Украине не так-то и много.

По данным ГФС, с начала 2018 года в страну было ввезено 146,8 тыс. транспортных средств личного пользования с иностранной регистрацией в режиме "транзит", еще 465,9 тыс. – в режиме "временного ввоза".

Как выяснилось, 57,9 тыс. "транзитных" авто на иностранной регистрации находятся в Украине с нарушением срока. Однако статистики по "временному ввозу" пока нет, поскольку срок пребывания этих авто еще не завершился.

Фискалы обратили внимание, что основные импортеры новых легковушек в Украине за первое полугодие 2018 года ввезли 35,5 тыс. автомобилей, за которые уплачено почти 7 млрд грн таможенных платежей, и напомнили, что в 2017-м в нашу страну ввезено 79,5 тыс. новых легковых автомобилей (15,6 млрд грн таможенных платежей).

Напомним, в пятницу, 13-го июля, Верховная Рада одобрила в первом чтении "растаможку" автомобилей на еврономерах.

Парламент принял за основу законы о снижении акцизного налога на ввезенные в Украину автомобили, а также усилил контроль за перемещением и использованием авто на еврономерах, требования по которым выдвигали владельцы "евроблях".

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