Украина Синоптики предупредили о грозовых дождях на выходные в Украине

2018-07-14 14:30 345

 

В субботу, 14 июля, на территории Украины пройдут грозовые дожди. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра. Теплая и сухая погода ожидается только на юге страны.

Синоптики сообщают, что ветер будет северо-западным, скорость 3-8 м/с. Температура воздуха на юге и востоке страны ночью 18-23, днем 29-34 градуса. На остальной территории Украины - ночью 13-18, днем 23-28, в западных областях ночью 10-15, днем 17-22 градуса.

В Киеве и области ночью без осадков, днем пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем около 25 градусов тепла.

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