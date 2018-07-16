Мир фото Празднуют победу: Францию захлестнули массовые беспорядки, полиция применила газ

2018-07-16 13:44 318

В нескольких городах Франции во время празднования победы на чемпионате мира по футболу произошли массовые беспорядки. Об этом сообщает BFDM TV.

Инциденты начались в воскресенье вечером на Елисейских полях. Несколько человек забросали полицию камнями и бутылками, также были разбиты витрины магазинов. В ответ полиция использовала слезоточивый газ.

Затем беспорядки продолжились на площади Согласия. Вчера ближе к полуночи сотрудники сил безопасности решили эвакуировать людей с аллеи, также начали использовать водяные пушки. Около 4 тыс. полицейских были направлены на Марсово поле. Также были задержаны 7 человек за мелкие правонарушения (бросание камней).

Кроме того, беспорядки вспыхнули в центре Лиона, в Руане, Гренобле и Марселе.

Напомним, что в финале Мундиаля сборная Франции вчера обыграла сборную Хорватии со счётом 4:2.