В нескольких городах Франции во время празднования победы на чемпионате мира по футболу произошли массовые беспорядки. Об этом сообщает BFDM TV.
Инциденты начались в воскресенье вечером на Елисейских полях. Несколько человек забросали полицию камнями и бутылками, также были разбиты витрины магазинов. В ответ полиция использовала слезоточивый газ.
Затем беспорядки продолжились на площади Согласия. Вчера ближе к полуночи сотрудники сил безопасности решили эвакуировать людей с аллеи, также начали использовать водяные пушки. Около 4 тыс. полицейских были направлены на Марсово поле. Также были задержаны 7 человек за мелкие правонарушения (бросание камней).
Кроме того, беспорядки вспыхнули в центре Лиона, в Руане, Гренобле и Марселе.
Напомним, что в финале Мундиаля сборная Франции вчера обыграла сборную Хорватии со счётом 4:2.