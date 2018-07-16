Мир Франция закрывает торговое представительство в России

2018-07-16 16:30 264

Причиной такого решения французской стороны стало ухудшение условий работы в России, пояснили в дипмиссии.

Власти Франции приняли решение закрыть службу посольства Франции, которая обеспечивает деятельность государственной организации Business France в России (является представительством по торговле и инвестициям между двумя странами). Об этом в понедельник, 16 июля, сообщает пресс-служба посольства Франции в Москве.

Отмечено, что указанное решение вступает в силу уже с 16 июля, в частности, после сообщения от российских органов власти о том, что "отныне Business France больше не разрешается осуществлять свою деятельность в России в рамках положений французского законодательства, что прекращает длительный период переговоров по вопросу статуса Бюро Business France в РФ, которое, согласно французскому законодательству, является неотъемлемой частью дипломатической структуры".

Как пояснили в дипломатической миссии Франции, причиной такого решения стало ухудшение условий работы в России. В частности, на банковский счет организации были наложены незаконные, по мнению французской стороны, аресты. Это происходило вопреки тому, что торгпредставительство защищено Венской Конвенцией. Помимо этого российские власти выслали из страны директора организации, имеющего дипломатический паспорт.

"Действительно, местные условия, по всей видимости, не позволяют Business France осуществлять задачи государственной службы по поддержке французских предприятий на территории Российской Федерации", - подчеркивается в сообщении.

При этом дипломаты уточнили, что Business France будет и дальше осуществлять свою деятельность на территории России, но уже с опорой на "негосударственных партнеров <...>, чтобы обеспечить преемственность услуг, которые французское государство намерено им предоставлять".

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном в рамках саммита НАТО в Брюсселе, в ходе которых они обсудили ситуацию на Донбассе.

Позже стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон 15 июля в Москве на финале ЧМ-2018 по футболу намерен поговорить с российским президентом Владимиром Путиным об Украине.