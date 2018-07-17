Украина КАРТА Ситуация в зоне ООС: На Донбассе растет число прицельных обстрелов и провокаций

2018-07-17 11:15 213

Как сообщили в штабе Операции объединенных сил, за минувшие сутки сепаратисты 19 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе - один военнослужащий ранен. 

За прошедшие сутки ситуация в районе ООС оставалась контролируемой. Противник 19 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе один раз из запрещенного минскими договоренностями вооружения", – говорится в сводке.

Сепаратисты проявляли активность на отдельных направлениях и вели огонь по защитникам Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Невельского, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Водяного, Гнутово, Лебединского, Широкино.

"Вместе с тем в районе Гнутово враг применил 82-мм миномет, выпустив в сторону наших защитников 3 мины", – подчеркивается в сводке.

Активными действиями противник пытался заставить военнослужащих Объединенных сил открыть ответный огонь.

 

Еще по теме

КАРТА Ситуация на Донбассе: сепаратисты ведут огонь по всей линии соприкосновения

2018-07-16 11:13 417

В НАТО отмежевались от конфликта Венгрии и Украины

2018-07-13 22:00 684

Украина и НАТО призывают Россию прекратить оказывать финансовую и военную поддержки боевикам

2018-07-13 19:00 675

Что миротворцы будут делать с жителями Донбасса: мнение Порошенко

2018-07-13 17:00 6873

Еще новости в разделе "Украина"

Украина проиграла суд российской компании - обязали выплатить 112 млн долларов

2018-07-17 14:45 207

фото В здание НАБУ в Киеве ворвалась толпа, забросали тортами и деньгами

2018-07-17 13:44 228

фото Богатырскую тайно перекрыли? На крупной магистрали Киева установили знак "кирпич"

2018-07-17 13:15 210

фото В центре Киева на Жилянской с фонарного столба сняли 2-метрового питона

2018-07-17 12:16 228
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Украина проиграла суд российской компании - обязали выплатить 112 млн долларов 2018-07-17 14:45 207
фото В здание НАБУ в Киеве ворвалась толпа, забросали тортами и деньгами 2018-07-17 13:44 228
фото Богатырскую тайно перекрыли? На крупной магистрали Киева установили знак "кирпич" 2018-07-17 13:15 210
фото В центре Киева на Жилянской с фонарного столба сняли 2-метрового питона 2018-07-17 12:16 228

Лента

фото 15:46 Нацбанк вводит в оборот новую банкноту с повышенной системой защиты
15:13 В столице США по обвинению в шпионаже арестовали 29-летнюю россиянку
14:45 Украина проиграла суд российской компании - обязали выплатить 112 млн долларов
14:16 "Маленькая раскисшая макаронина" - Железный Арни публично оскорбил Трампа
фото 13:44 В здание НАБУ в Киеве ворвалась толпа, забросали тортами и деньгами
фото 13:15 Богатырскую тайно перекрыли? На крупной магистрали Киева установили знак "кирпич"
12:57 Варфоломей отменил участие делегации Фанара в празднованиях 1030-летия Крещения Руси
12:55 Відомий кримінальний авторитет лобіює корупціонера на високу посаду в ДБР - ЗМІ
12:43 Порошенко приказал дать отпор Черноморскому флоту РФ в Азовском море
фото 12:16 В центре Киева на Жилянской с фонарного столба сняли 2-метрового питона