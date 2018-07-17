Украина КАРТА Ситуация в зоне ООС: На Донбассе растет число прицельных обстрелов и провокаций

2018-07-17 11:15 213

Как сообщили в штабе Операции объединенных сил, за минувшие сутки сепаратисты 19 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе - один военнослужащий ранен.

За прошедшие сутки ситуация в районе ООС оставалась контролируемой. Противник 19 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе один раз из запрещенного минскими договоренностями вооружения", – говорится в сводке.

Сепаратисты проявляли активность на отдельных направлениях и вели огонь по защитникам Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Невельского, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Водяного, Гнутово, Лебединского, Широкино.

"Вместе с тем в районе Гнутово враг применил 82-мм миномет, выпустив в сторону наших защитников 3 мины", – подчеркивается в сводке.

Активными действиями противник пытался заставить военнослужащих Объединенных сил открыть ответный огонь.