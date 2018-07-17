Политика Порошенко приказал дать отпор Черноморскому флоту РФ в Азовском море

2018-07-17 12:43 294

Президент Украины поручил министру обороны, начальнику Генштаба и командования ВМС Украины принять достаточные меры, чтобы остановить российские провокации в отношении блокирования вхождения кораблей в украинские порты в Азовском море. 

"Мы не будем мириться с незаконным захватом украинских и иностранных кораблей, которые двигаются в направлении украинских портов, в том числе Мариуполя, для того, чтобы остановить горно-металлургический комплекс, который работает на Донбассе", - заявил президент в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Также Порошенко сообщил, что дал соответствующие приказы министру обороны, начальнику Генштаба и командующему ВМС Украины для того, чтобы "прекратить нарушение закона и остановить российские провокации при прохождении украинского Керченского пролива".

"Россия использует для этих атак захваченный и незаконно аннексированный Крым с незаконно расположенным там Черноморским флотом в захваченном Севастополе. Мы не будем с этим мириться", - заявил Порошенко.

Напомним, в последние дни в Азовском море Россия задерживала для досмотра 148 судов. 

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Политика

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