Украина фото В здание НАБУ в Киеве ворвалась толпа, забросали тортами и деньгами

2018-07-17 13:44 228

Группа неизвестных ворвалась в холл здания Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщила руководитель управления внешних коммуникаций НАБУ Дарья Манжура.

"Группа так называемых протестующих, которые утром здесь (возле здания НАБУ) находилась, прорвалась внутрь, прошла через турникет, то есть, по сути они нарушили периметр незаконно. Внутри они поломали мебель, набросали мусор, покидали торты Roshen и все это происходило по молчаливому согласию полиции, которая присутствовала, но она им не мешала этого делать, и уже потом, когда они оказались внутри и начали здесь крушить мебель, за ними пришли полицейские и отсюда забрали. На данный момент их внутри нет", - сообщила она, передает "РБК-Украина".

При этом, как отметила Манжура, протестующие продолжают находиться снаружи здания.

"Полиция наблюдает... У нас двери заблокированы. Стоит охрана. Пока мы не видели, что задержали кого-то", - добавила она.

Вместе с тем, невзирая на наличие фото, в полиции уверяют, что активисты не врывались в здание НАБУ, а разрисовали красной краской табличку на здании.

"У нас информация, что туда не то, что ворвались и разбили мебель, как пишут некоторые источники... Туда подошла группа лиц, они разрисовали табличку, которая на входе в здание висит, красной краской и там несколько, точного количества назвать не могу, человек находятся около здания, они с плакатами с определенными требованиями. Каких-либо грубых нарушений там не зафиксировано. На месте работает наряд патрульной полиции. Задержанных нет", - сообщила замспикера столичной полиции Яна Неруш.

Кто именно разгромил мебель в помещении и разбросал торты, в полиции не уточняют. 

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