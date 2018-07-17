Украина Киевляне подали в суд на КГГА из-за подорожания проезда в городском транспорте до 8 гривен

2018-07-18 08:12 144

В Окружной админсуд Киева поступил иск против Киевского городского совета, Киевской городской государственной администрации в связи с установлением новых тарифов на перевозки пассажиров в городском транспорте. 

"Истцы просят суд признать противоправным и отменить распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 5 июля 2018 года "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения", - сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева.

ПРОЕЗД В МЕТРО И ТРАМВАЯХ ПОДОРОЖАЛ ВДВОЕ - БИЛЕТЫ И ЖЕТОНЫ УЖЕ ПО 8 ГРН

Истцами в иске указаны народный депутат Сергей Каплин, Петр Тигунов, Сергей Юрчик. В настоящее время судом решается вопрос об открытии производства.

Напомним, с субботы, 14 июля, разовая поездка в метро, троллейбусе, трамвае, коммунальном автобусе, на фуникулере и городской электричке стоит 8 грн. В случае покупки месячных проездных документов, а также пополнения карт метро проезд обходится незначительно дешевле.

Как менялись цены на проезд в столичном общественном транспорте:

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