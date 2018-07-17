Украина Бочковский заявил о покушении на него

2018-07-17 19:00 189

Экс-глава ГСЧС этот инцидент связывает с апелляционным судом по его делу - как предупреждение или запугивание.

В Броварском районе Киевской области ночью 16 июля неизвестные совершили попытку покушения с применением огнестрельного оружия на бывшего главу ГСЧС Украины Сергея Бочковского. Об этом он сам сообщил во вторник, 17 июля, журналистам в Киеве, передает УНН.

"Вчера, около 20:00, на меня было совершено покушение. В Броварском районном управлении полиции зарегистрировано заявление, следственно-оперативная группа выезжала на место происшествия. Общие черты - это то, что у меня стреляли в селе Рожнах у моего дома и свидетели всего того, что произошло. Я вполне это связываю с сегодняшним апелляционным судом - как предупреждение или запугивание", - сказал Бочковский.

Как сообщается, коллегия судей в Киевском апелляционном административном суде перенесла рассмотрение вопроса о возобновлении Бочковского на должности главы ГСЧС на неопределенный срок.

"Суд объявляет перерыв в рассмотрении, чтобы истребовать у МВД данные о его зарплате с подробными выписами. О дате следующего заседания будет объявлено дополнительно", - объявил в зале суда председательствующий судья.

Ранее сообщалось, что 26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Сергея Бочковского с должности председателя ГСЧС. Вскоре министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не видит оснований для возобновления Бочковского в должности.

7 мая Бочковский подал заявление в Минюст о принудительном возобновлении в должности председателя ГСЧС.

Напомним, 25 марта 2015 года во время заседания правительства были задержаны председатель ГСЧС Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий.