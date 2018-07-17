Мир С Путиным поговорили хорошо, но для РФ есть плохие новости: Трамп сделал заявление

2018-07-17 20:00 327

 

Президент США сообщил об итогах переговоров с российским лидером, и договоренностях на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялись прекрасные переговоры в рамках саммита НАТО, однако его встреча с российским лидером Владимиром Путиным была еще лучше. Об этом он написал в Twitter.

"В то время как я провел прекрасную встречу с НАТО, собрав значительные суммы денег, у меня состоялась еще более прекрасная встреча с Владимиром Путиным. К сожалению, это осветили в СМИ совсем иначе – лживые СМИ просто с ума посходили!" – написал он.

При этом Трамп сообщил, что страны НАТО увеличили расходы на оборону, и это, по его мнению, "плохо для России".

"У меня была великолепная встреча со (странами-участниками) НАТО. Они заплатили на 33 млрд долл. больше и в будущем заплатят еще на сотни миллиардов больше, только из-за меня. НАТО была слабой, но теперь она снова сильна (что плохо для России). СМИ сообщают только о том, что я был груб с лидерами (стран НАТО), и не упоминают о деньгах!" – написал президент США.

Напомним, журналисты насчитали шесть символичных моментов на встрече Трампа и Путина.

Напомним, вчера в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Встреча лидеров двух стран длилась более четырех часов. Более двух часов президенты общались тет-а-тет, затем на рабочий завтрак к ним примкнули члены делегаций.

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