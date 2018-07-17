Украина Руководство Нафтогаза за год заработало почти 128 млн гривен

2018-07-17 21:00 120

 

Члены правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" в прошлом году заработали 127,7 миллиона гривен. Об этом сообщается в финансовом отчете НАКа.

Согласно документу, в прошлом году глава правления Нафтогаза Андрей Коболев получил 47,1 миллиона гривен, первый заместитель главы правления Сергей Перелома - 17 миллионов гривен, финансовый директор Сергей Коновец - 15,2 миллиона гривен, член правления Юрий Колбушкин - 14 миллионов гривен, а также два члена правления, которые начали свою работу с мая 2017 года: Олег Прохоренко - 24 миллионов гривен и Николай Гавриленко - 10,4 миллиона гривен.

Также в отчете отмечается, что всего управленческий персонал, а это шесть членов правления и девять директоров, заработали 214 миллионов гривен.

Еще по теме

Все ушли на футбол. Руководство Бельгии не встретило в аэропорту Трампа, прибывшего на саммит НАТО

2018-07-11 09:30 942

Новое руководство Ж/Д вокзалом в Киеве стремительно падает вниз

2018-05-29 17:56 3563

Трамп заявил, что разочаровался в руководстве Китая

2017-07-30 13:00 9461

фото Голосование за Ассоциацию: эмоции руководства Нидерландов

2017-05-30 18:30 3647

Еще новости в разделе "Украина"

Руководство Нафтогаза за год заработало почти 128 млн гривен

2018-07-17 21:00 120

В авиакомпаниях Украины нашли 35 самолетов, чей возраст старше двух десятков лет

2018-07-17 19:30 192

Бочковский заявил о покушении на него

2018-07-17 19:00 177

Газовые переговоры в Берлине: о чем договорились Украина, Россия и ЕС

2018-07-17 18:00 252
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Руководство Нафтогаза за год заработало почти 128 млн гривен 2018-07-17 21:00 120
В авиакомпаниях Украины нашли 35 самолетов, чей возраст старше двух десятков лет 2018-07-17 19:30 192
Бочковский заявил о покушении на него 2018-07-17 19:00 177
Газовые переговоры в Берлине: о чем договорились Украина, Россия и ЕС 2018-07-17 18:00 252

Лента

22:00 В Конгрессе США допустили введение новых санкций против России
21:30 Жестокое убийство украинца в Турции: россиянина арестовали
21:00 Руководство Нафтогаза за год заработало почти 128 млн гривен
20:46 Юрфирма Equity, которую связывают с нардепом Грановским, ведет дела "Гавриловских курчат" и мэра Одессы Труханова
20:30 Курс доллара готовятся вывести на 26,50 гривен
20:00 С Путиным поговорили хорошо, но для РФ есть плохие новости: Трамп сделал заявление
19:30 В авиакомпаниях Украины нашли 35 самолетов, чей возраст старше двух десятков лет
19:00 Бочковский заявил о покушении на него
18:30 Усик отказался проводить открытую тренировку в Москве
18:00 Газовые переговоры в Берлине: о чем договорились Украина, Россия и ЕС