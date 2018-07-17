Украина Руководство Нафтогаза за год заработало почти 128 млн гривен

2018-07-17 21:00 120

Члены правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" в прошлом году заработали 127,7 миллиона гривен. Об этом сообщается в финансовом отчете НАКа.

Согласно документу, в прошлом году глава правления Нафтогаза Андрей Коболев получил 47,1 миллиона гривен, первый заместитель главы правления Сергей Перелома - 17 миллионов гривен, финансовый директор Сергей Коновец - 15,2 миллиона гривен, член правления Юрий Колбушкин - 14 миллионов гривен, а также два члена правления, которые начали свою работу с мая 2017 года: Олег Прохоренко - 24 миллионов гривен и Николай Гавриленко - 10,4 миллиона гривен.

Также в отчете отмечается, что всего управленческий персонал, а это шесть членов правления и девять директоров, заработали 214 миллионов гривен.