Украина КАРТА Обострение на Донбассе: Террористы ведут прицельный огонь по всем направлениям

2018-07-18 14:45 207

За минувшие сутки подразделения сепаратистов произвели 21 обстрел по позициям ВСУ на Донбассе. Один военный погиб, еще два были ранены.

Как сообщили в штабе Операции объединенных сил, противник проявлял активность по всем направлениям и вел прицельный огонь по защитникам Крымского, Орехово, Новолуганского, Железного, Авдеевки, Каменки, Песков, Водяного, Гнутово, Широкино, Талаковки и Пищевика.

По данным украинской разведки, ответным огнем три сепаратиста были убиты, еще трое ранены. При этом обе стороны не применяли тяжелое вооружение.

"В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск семь раз обстреляли позиции украинских защитников у Троицкого, Светлодарска, Луганского, Авдеевки, Водяного и Лебединского. Трижды враг применил 82-мм минометы", – сообщили в штабе.