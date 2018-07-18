Украина Мать Балуха пояснила, почему не станет просить о помиловании сына

2018-07-18 15:46 153

Мать украинского политзаключенного Владимира Балуха заявила, что не будет просить президента России Путина о помиловании сына. Об этом сообщает "Крым. Реалии".

"Я Путина просить не буду. Меня Вова (Владимир Балух) не так поймет. Он против, чтобы просить. Просить – это признать свою вину. А он вину не может признать, потому что ни в чем не виноват", - сказала она.

Напомним, Владимира Балуха осудили в Крыму к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения по обвинению в якобы незаконном хранении боеприпасов.

Правозащитники считают, что его репрессировали за проукраинскую позицию, в частности за флаг Украины, который был вывешен на его дворе.