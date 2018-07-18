Политика Политика страха и обиды - Обама жестко раскритиковал Трампа и Путина

2018-07-19 08:09 291

На ежегодной лекции в канун 100-летия со дня рождения Нельсона Манделы бывший президент США Барак Обама впервые выступил с речью после ухода с поста президента.

Как сообщает CNN, Обама раскритиковал популистские движения к авторитаризму во всем мире и "полную потерю стыда" среди политических лидеров.

"Появилась политика страха и обиды. Эта политика продвигается такими темпами, которые несколько лет назад показались бы невообразимыми. Я не алармист, я просто констатирую факты. Посмотрите вокруг – сейчас на взлете политика сильной руки, когда проводятся выборы или какая-то видимость демократии, некая форма демократии. Но те, кто находится во власти, хотят подорвать все институты и нормы, которые придают демократии смысл", – заявил Обама.

Обама напомнил, что Трамп на встрече с Путиным в Хельсинки заявил, что верит словам Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.

"Вы должны верить в факты. Без фактов нет оснований для сотрудничества", - прокомментировал Обама.

Речь слушали около 15 тыс. человек на крикетном стадионе в Йоханнесбурге. Это самое масштабное выступление Обамы после ухода с поста президента, на котором он провел восемь лет.