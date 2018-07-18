Украина В Украине проведут пробную перепись населения

2018-07-18 16:30 114

 

Пробную перепись собираются провести с использованием инновационных технологий сбора информации.

Кабинет министров Украины поручил Государственному комитету статистики провести в декабре 2019 года пробную перепись населения. Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 18 июля.

Перепись собираются провести в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области с использованием инновационных технологий сбора информации.

Местным властям поручили содействовать в подготовке мероприятия.

Безопасность во время переписи будет обеспечивать Нацполиция.

Ранее сообщалось, что Кабмин перенес проведение второй всеукраинской переписи населения с 2016 на 2020 год.

Напомним, прогнозируется, что до 2050 года украинцев станет меньше на 5,5 млн человек.

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