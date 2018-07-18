Украина Государство готовит коммунальный террор получателям субсидий: что будут проверять социальные инспекторы

2018-07-18 21:30 330

Тарифный Майдан, которого боялись в первый год после введения новых тарифов на ЖКХ, может стать реальностью этой осенью, после очередного повышения цен на энергоносители, которое правительство уже успело анонсировать. Так, замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб уже "порадовал", что до конца 2018 года тарифы на газ вырастут еще на 25%. Ситуация усугубляется тем, что прямо сейчас украинцы получают "письма счастья" или другие уведомления об отказе от получения субсидий. Точной статистики по поводу процента отказов пока нет, но можно сделать вывод – отказов очень много. Эксперты говорят, не менее 20%. О том же можно судить по соцсетям и локальным форумам: там в середине июля началась паника.

"Инспектор заглянул в холодильник – думаю, субсидий нам не видать"

"Моя пожилая мама пошла подавать документы, так как были какие-то непонятки с субсидией. Там ее расспрашивали, какой телевизор, холодильник, окна и т.д. Грозились, что будут ходить по домам, лазить по шкафам, по холодильникам - не съела ли пенсионерка лишний кусок хлеба. Мама приехала, звонила, чуть ли не плачет. Позор, короче. Это было в Павлограде, на днях. Насколько это вообще законно? Я сомневаюсь. Можно ли как-то присмирить таких рьяных сотрудников? Они всё-таки с живыми людьми работают. Или у нас в стране нужно в землянке жить, что б субсидию получить? У неё обычная квартира и маленькая пенсия (всю жизнь пахала поваром),и она раньше получала субсидию, и ничего не изменилось у неё по доходам, кроме отношения таких бессовестных сотрудников",- пишет Татьяна Головинова на одном из интернет-форумов. Похожих историй сейчас можно прочитать тысячи. Причем, ответ на вопрос Татьяны такой: все законно, судя по тому, что министр соцполитики Андрей Рева эту практику благословил. "Инспекторы будут ходить по квартирам, задавать вопросы о стоимости покупок, проверять условия жизни и доходы. Причем мы предупреждаем, что проверка может пройти в течение десяти дней после подачи заявления на субсидию. Если придут и увидят, что все шикарно, а человек просит субсидию на коммуналку и показывает низкие доходы, то есть повод ему отказать", - заявил он еще веной этого года. В связи с этим заявлением остался отрытым вопрос: "Что значит, все шикарно?"

"Семья у нас из 4-х человек. Я, жена и двое несовершеннолетних детей. У нас трехкомнатная квартира. Коммуналка получается около 3 тысяч. Это с учётом экономии света, воды, газа. У меня минимальная зарплата. Жена домохозяйка. У нас есть старенький автомобиль. Который большую часть времени простаивает в гараже, так как бензин дорогой. Мы получали субсидию. Конечно, это огромный плюс. Месяц назад к нам пришли из соцзащиты. Три женщины с умным видом рассматривали все в квартире, одна даже заглянула в холодильник. Когда я сделал замечание, что это не допустимо, она ответила, что у нас дорогой телевизор, стоит компьютер, а у жены золотые серьги в ушах, и мы требуем от государства субсидию. Они что-то долго писали, потом ушли. Видел, что заходили к соседям. Возможно по нашему вопросу. На 21 число у меня запись к инспектору. Допускаю, что субсидии нам не дадут", - рассказывает Федор из Умани.

Судя по отзывам, и особые ситуации инспекторы в расчет не принимают. У них видимо стоит задача – если есть сомнения, отказать в субсидии, нужно отказать. "Мне отказали в субсидии из-за долгов по квартире. Мы всегда ждем лета, чтобы понемногу рассчитаться за отопление зимой. Думали, что с субсидией будет легче это сделать. Но оказалось, что должникам субсидия не положена", - говорит Виталий Марущак из Тернополя.

"Я инвалид второй группы, получаю пенсию, живу с двумя несовершеннолетними детьми. В этом году мне в субсидии отказали. Все потому, что я официально замужем. Хотя я уверяла, что с мужем не проживаю, и все соседи это подтвердили. Мне сказали, что я буду получать субсидию, когда подам на алименты. Но супруг уехал в другую страну и отказывается общаться", - говорит Людмила Иващенко из Черкасс.

Коммунизм для элиты за чужой счет

Причина, по которой началась кампания по урезанию субсидий очевидна: государство не справляется с огромными выплатами. В какой-то мере вся эта история – авантюра. Украина повысила тарифы на ЖКХ до неподъемного предела для большинства украинцев. Рост пообещали компенсировать субсидиями, но откуда в бюджете на это средства? В 2014 году получателей субсидий было 1,3 млн., в 2016 году - 6 млн. А за прошлый отопительный сезон, было оформлено около 7 млн получателей. В цифрах это, по словам заместителя главы парламентского комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Елены Бабак, это 100 миллиардов гривен. Госбюджет не резиновый – там просто не откуда взяться этим ста миллиардам. Вот и принялись рубить и резать, где можно.

"Государству нужно каким-то образом уменьшить количество получателей субсидий, и в то же время, показать рост тех, кто выплачивает единый социальный взнос. Потому что именно по нему чиновники считают работающих. На носу выборы, поэтому придется платить ЕСВ даже тем, кто не работает, но претендует на субсидии. А перед выборами политики будут говорить о благосостоянии, снижении количества субсидируемых и увеличении рабочих мест", - объясняет Игар Тышкевич, эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" тактику, которую избрали в правительстве для спасения бюджета. Отсюда же – и новые правила начисления субсидий. Так, безработных, которые не стоят на учете в службе занятости, субсидий лишат – их Кабмин теперь автоматически считает работающими без официального оформления. По данным Минсоцполитики, это минимум 1,5 миллиона человек.

"У меня в квартире зарегистрировано три человека – я – инвалид детства, малолетний сын и дочь, которая проживает вместе с мужем за границей. Дети поехали заработать денег на собственное жилье. А мне отказали в субсидии из-за прописки дочери. Оплатить все услуги ЖКХ я не смогу. Теперь не знаю, что делать", - жалуется в соцсетях Вера из Киева.

Но и полтора миллиона отказов видимо мало. По крайней мере министр Рева заявляет, что количество получателей субсидий нужно сократить примерно на 4 миллиона человек. Лишь в таком случае государство сможет сверстать бюджет на будущий год. В противном случае этот бюджет окажется просто непосильным. Парадокс в том, что в Украине действительно немало людей работают в тени – зарплаты в конвертах, работа за границей, незарегистрированный бизнес. И да, платить по растущим тарифам многим из них по силам. Но то, что в маховик машины соцслужб, проверяющих сейчас потенциальных получателей субсидий, попадут и бедные украинцы – и их будут миллионы, нет никакого сомнения.

"У нас создан коммунизм для более, чем половины населения за счет оставшегося населения, которое или должно оплачивать коммунальные услуги, или вообще не платит, если не получило субсидии, потому что денег нет. Существующая на сегодня схема — это просто попытка замылить глаза международным кредитора. Их уверяют, что после повышения тарифов у нас все стабильно, а социально-экономическая ситуация не пострадала. Хотя по сути, во-первых, введена схема "пустышки", а во-вторых, введена схема вымывания средств из бюджетов домохозяйств. Это доведение общества до энергетической бедности, то есть ограничение доступа к энергоресурсам, и в конечном счете это окончится финансовым коллапсом и "Алчевсками" по всей Украине. Мы уже видим конфликтные ситуации, которые возникают между региональными теплокоммунэнерго и НАК "Нафтогаз Украины" из-за задолженности, которая возникла из-за непокрытия субсидий и из-за неплатежей потребителей, которые не смогли получить субсидию", - говорит директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Валентин Землянский.

Как будут выполнять план в 4 млн.

По данным "Вестей", причина, по которой в субсидии сейчас отказывают в данный момент чаще всего – это неофициальное трудоустройство. Подозревают всех, кто стоит не работает и на учете в службе занятости не стоит. "Всем лицам трудоспособного возраста, которые желают получить помощь, но не работают, необходимо стать на учет в местные центры занятости. В противном случае им будет насчитан доход в размере 5286 грн. – три прожиточных минимума", - уже заявил министр социальной политики Андрей Рева.

По новым правилам оформления субсидий, учитываться будут не только доходы граждан, но и расходы. Так, если в течение последних пяти лет, был куплен автомобиль, то в субсидиях может быть отказано. Причем, в теории тут должен принять решение инспектор. Например, он может посчитать, что старый Ланос не указывает на скрытое богатство, а вот новый Лексус точно указывает. Но как решит инспектор, неизвестно. А с учетом требований, которые сам инспектор получает от начальства, решение его может быть и не в пользу владельцев авто эконом-класса.

Кроме того, у органов соцзащиты выстраивается взаимодействие с МВД. Они получают доступ к базам данных полиции, а также ГФС, которые также помогут составить более общее представление о доходах граждан. Ну, например, покупку авто не обязательно указывать в декларации – чиновники из соцзащиты теперь это и сами видят по базам МВД.

С дорогими покупками (отказ в субсидии может последовать, если вы совершили разовую покупку на сумму более 50 тыс. грн) – сложнее. Известно, что коммерческие банки ведут мониторинг всех крупных транзакций. То есть, большие суммы, которые переходят с одного счета на другой, фиксируются – и НБУ получает о них сведения. При этом разные банки по-разному понимают, что такое "большая сумма". Для Ощадбанка это 16 тыс. грн, а для Привата – 50 тыс. Как бы то ни было, органы соцзащиты могут составить представление о том, сколько денег "гуляло" по карточкам того или иного человека. Но парадокс в том, что очень часто украинцы по-прежнему рассчитываются налом, в том числе и за крупные покупки. Кроме комбанков соответствующей отчетности никто не ведет, да и покупателей у нас не принято идентифицировать. Исключение – туризм. Турфирмы ведь берут у вас данные загранпаспорта. "Данные о клиентах мы никуда не передаем. Могу уверить всех наших клиентов, что мы не передаем в соцслужбы никакой информации. Более того, мы платим деньги туроператору со своего банковского счета. То есть, у нас есть договор с туристом, они деньги передают нам, а мы уже их перечисляем их как юридическое лицо. Поэтому среди наших туристов не было еще тех, кому отказали в субсидиях", - говорит директор одного из туристических агентств Киева. Кроме того, в субсидии вам не должны отказать, если вы докажете, что деньги были накоплены в течение продолжительного периода. Правда, нигде не удается получить уточнение – как именно это можно доказать?

Самое неприятное напоследок. Экспериментировать с субсидиями рискованно. Каждого, кто уличили в сокрытии доходов, может попасть под статью. "Нужно понимать, если вы предоставили фальшивую справку о доходах, это является уголовным правонарушением. При таких обстоятельствах, к ответственности могут быть привлечены и того, кто документ выдал, и того, кто пользовался. Информация о таких фактах передается правоохранительным органам, далее проводится полноценное уголовное расследование. На практике определить, настоящий ли документ, свидетельствующий о доходах или поддельный, сложно. Но когда берется справка с места работы с одними данными, а в ГФС совсем иные данные, тогда возникает вопрос - почему они не совпадают? А это уже является основанием для проведения определенных проверки", - объясняет специалист отдела назначения социальных пособий Наталья Умрихина. Мало того, Минсоцполитики может потребовать у такого через суд назад суммы, выплаченные в качестве субсидий чуть ли не в десятикратном размере. Как ни парадоксально, эта угроза реальна. В начале осени по итогам своей работы ведомство наверняка захочет провести несколько образцово-показательных процессов. Может быть кто-то под их впечатлением откажется добровольно. Ведь план в 4 миллиона нужно выполнить!

Чем это все обернется? Прогноза у экспертов всего два ­- или будет массовый протест, или бедные умрут молча. Второй вариант маловероятен. Это значит, что нас ждет жаркая осень, и не только по причине своевременно включенного отопления или начала президентской избирательной кампании… Год назад политологи утверждали, что украинцы не выходили на Майдан по материальным мотивам – только из-за политических. Но это пока средняя ставка по тарифам не превысила размер средней пенсии в два раза. А вот что дальше будет?