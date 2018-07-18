Украина Лечить не надо, пройдет само: Супрун о межпозвоночных грыжах

2018-07-18 20:30 378

 

Рассасывание межпозвоночных грыж является естественным процессом, который и происходит в большинстве случаев, отмечают в Минздраве

Операция при грыже в межпозвоночных дисках во многих случаях не требуется, поскольку большинство грыж исчезают спонтанно в результате резорбции, то есть рассасывания. Об этом пишет на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, ссылаясь на данные доказательной медицины.

Она отметила, что в Украине довольно популярна практика "лечения" межпозвоночных грыж путем оперативного вмешательства. "Хотя необоснованное хирургическое вмешательство на позвоночнике очень опасно, ведь может больше навредить, чем вылечить пациента", - подчеркнула Супрун.

Другим способом решения проблемы является метод "скорее магический" – некоторые центры и клиники предлагают "авторские методики", которые якобы помогут избавиться от грыжи межпозвоночного диска без операции. На самом деле, отмечает Супрун, срабатывают не альтернативные методы лечения – "просто пациенты заплатили за то, что природа сделала сама".

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Спонтанно исчезают около 66% случаев грыж поперечных дисков, отмечается на сайте Минздрава. Об этом свидетельствуют научные исследования, которые проводятся с 1984 года.

Хирургическое вмешательство остается необходимым не более чем в 5% случаев – грыжи дисков, которые проявляются корешковым синдромом. Симптомом является онемение в ногах и зоне таза (в промежности), возможно нарушение мочеиспускания. При этом боль может прекратиться. В данном случае необходимо провести МРТ-исследование, и при подтверждении диагноза грыжи диска показана срочная операция.

Во всех остальных случаях, отмечается в статье, необходимо начинать с консервативного лечения, которое включает прием противовоспалительных и обезболивающих препаратов, специальные упражнения, эпидуральные блокады (анестезия) в случае сильной боли. И только в случае отсутствия эффекта от этих действий через 6-8 месяцев может рассматриваться вариант хирургического лечения.

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