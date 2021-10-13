Коронавирус В МОЗ рассказали, можно ли лечить COVID-19 антибиотиками

2021-10-13 21:40

 

COVID-19 имеет вирусное происхождение, поэтому лечить его антибиотиками нецелесообразно, так как антибиотики действуют не на вирусы, а на бактерии.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

«Профилактический» прием антибиотиков тоже абсолютно исключен из той же самой причине: антибиотики не лечат коронавирус», - говорится в сообщении МОЗ.

Однако, неконтролируемый прием антибиотиков может нанести вред здоровью,  Так, могут возникнуть побочные реакции, а также увеличиться количество антибиотикорезистентных бактерий (устойчивых к антибиотикам вследствие изменений или мутаций в их ДНК).

В МОЗ подчеркивают, что решение о применении антибиотиков может принять только врач, в зависимости от тяжести протекания болезни, а также степени пораженности внутренних органов. 

  • Лечение при легкой степени предусматривает полноценное питание, достаточное количество жидкости, симптоматическое лечение с применением жаропонижающих средств (парацетамол, ибупрофен и т.п.) при лихорадке и боли. И никаких антибиотиков.
  • При средней степени тяжести антибактериальные средства также противопоказаны, они могут назначаться исключительно при наличии лабораторно подтвержденной сопутствующей бактериальной инфекции или при обоснованном подозрении на нее.
  • При тяжелом и критическом состоянии использования антибиотиков рассматривается также при условии присоединения бактериальной флоры.

 

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