Коронавирус В МОЗ рассказали, можно ли лечить COVID-19 антибиотиками

2021-10-13 21:40

COVID-19 имеет вирусное происхождение, поэтому лечить его антибиотиками нецелесообразно, так как антибиотики действуют не на вирусы, а на бактерии.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

«Профилактический» прием антибиотиков тоже абсолютно исключен из той же самой причине: антибиотики не лечат коронавирус», - говорится в сообщении МОЗ.

Однако, неконтролируемый прием антибиотиков может нанести вред здоровью, Так, могут возникнуть побочные реакции, а также увеличиться количество антибиотикорезистентных бактерий (устойчивых к антибиотикам вследствие изменений или мутаций в их ДНК).

В МОЗ подчеркивают, что решение о применении антибиотиков может принять только врач, в зависимости от тяжести протекания болезни, а также степени пораженности внутренних органов.