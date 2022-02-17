Коронавирус видео Как лечить коронавирус Омикрон в домашних условиях - советы доктора Комаровского

2022-02-17 12:15

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в эфире ТВ о правилах лечения штамма коронавируса Омикрон в домашних условиях. Соответствующее видео было опубликовано в его YouTube-канале.

Комаровский уверяет, что любые "серьезные препараты" и антибиотики нельзя принимать самостоятельно. Кроме того, дома могут лечиться только те люди, которые не входят в группу риска и не отмечают значительного ухудшения состояния. Медик напомнил, что особенность Омикрона заключается в том, что чаще всего он поражает именно верхние дыхательные пути.

"Что надо делать дома? Первое: вам однозначно не нужен постельный режим, если есть вялость, слабость, если вам реально плохо и хочется полежать – конечно же полежите. Но вы должны понимать, что если вы можете встать и пройтись, можете сидеть, то надо двигаться, более того – не лежать в одном положении", – подчеркнул Комаровский.

По его словам, дыхательная мускулатура лучше всего работает в вертикальном положении, и это "принципиально важно".

"Еда. Если вам не хочется есть, то есть не надо. Если хочется, то желательно что-нибудь легкое, желательно полужидкое, даже углеводное", – посоветовал он.

При этом пить нужно обязательно много, независимо от того, хочется или нет, так как это воздействует на вязкость крови и мокроты.

"Параметры воздуха. Воздух должен быть, желательно, чистым. Проветривать (помещение) по максимуму. Температура – не выше 20 градусов. Вы не должны мерзнуть, но оптимально – 20 градусов", – рекомендовал врач.

Кроме того, необходимо контролировать влажность в помещении – она должна быть в пределах 40-60%.

Разрекламированные противовирусные препараты и стимуляторы иммунитета Комаровский назвал "фуфломицинами". Он советует применять обычные солевые растворы для промывания носа, а в случае повышенной температуры – парацетамол и ибупрофен.

Комаровский подчеркнул, что такой алгоритм домашнего лечения применим не только к коронавирусу, но и к любой другой вирусной инфекции.