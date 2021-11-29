Коронавирус В Китае COVID-19 будут лечить препаратом от ВИЧ: его одобрят уже в декабре

2021-11-29 20:20

В Китае тестируют препарат против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) под названием Azvudine для лечения коронавируса. В настоящее время заканчивается III фаза клинических испытаний.

Об этом написала на своей странице в Facebook ведущий врач-инфекционист Министерства здравоохранения Украины, доктор медицинских наук Ольга Голубовская. По ее словам, препарат могут одобрить уже в декабре.

"Исследовательская группа Хэнаньского университета сообщила, что они готовы выпустить его на внутренний рынок уже в декабре", – отметила Голубовская.

Как пишет издание Global Times, испытания препарата проводят в Первой дочерней больнице Университета Чжэнчжоу. Исследования также проходят в России и в Бразилии.

Azvudine, как уточняется, это препарат против ВИЧ, он действует как ингибитор обратной транскриптазы. Кроме того, лекарство показывает хорошую противовирусную активность на клеточном и животном уровне. Оно было разработано исследователями из Хэнаньского педагогического университета и одобрено для внутреннего рынка в июле 2021 года.

"Новые пероральные противовирусные средства радикально помогут нам бороться с COVID-19. Безусловно, при условии раннего их применения", – добавила Голубовская.