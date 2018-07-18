Украина Супрун назвала вероятную причину массового отравления в лагере в Донецкой области

2018-07-18 19:30 237

 

Причиной отравления в детском лагере "Ястребок" в Донецкой области, вероятно, является инфекция сальмонеллеза. Об этом журналистам сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Мы вместе с Лабораторным центром Донецкой области, Госпродпотребслужбой собрали анализы крови, воды, питания, воды из бассейна. Там (в лагере, - ред.) шесть человек работает в пищеблоке, из них 4 взрослых заболели. ... Сейчас получается, что это инфекция. Возможно, сальмонеллез. Но завтра утром должны быть последние результаты анализа", - отметила Супрун.

Напомним, в детском лагере "Ястребок" произошло массовое отравление детей. 16 июля после ужина 60 детей почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

По состоянию на 17-18 июля с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 84 человека, из них - 68 детей.

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