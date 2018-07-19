Украина КАРТА Хлебное перемирие: Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

2018-07-19 10:43 171

За минувшие сутки подразделения сепаратистов на Донбассе 17 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в том числе три раза с запрещенного минскими договоренностями вооружения. При этом потерь среди военных нет.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, противник проявлял активность по всем направлениям и вел прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Троицкого, Орехово, Луганского, Светлодарска, Пивденного, Авдеевки, Марьинки, Старогнатовки, Лебединского и Водяного.

В районе Светлодарской дуги сепаратисты три раза применили 82-мм минометы, а в районе Станицы Луганской совершили очередную провокацию на участке разведения сторон для срыва выполнения решения Трехсторонней контактной группы.

"Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия", – отметили в штабе.

По данным украинской разведки, ответным огнем два сепаратиста были уничтожены, еще пять были ранены. В течение текущих суток противник дважды открывал огонь – у Песков и Водяного.