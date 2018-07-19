Мир ВАЖНО! Ryanair из-за забастовки отменил все рейсы из трех стран Европы на 25 и 26 июля

2018-07-20 09:11 159

Как сообщает Avianews, авиаперевозчик Ryanair отменил все рейсы, которые должны были отправляться из трех стран Европы 25 и 26 июля.

Причиной отмены рейсов стала забастовка бортпроводников. Это затронет около 50 тысяч пассажиров, которые должны были вылететь отмененными рейсами.

Уточняется, что забастовка затронет 24% рейсов, направляющихся из и в Испанию, 27% португальских рейсов и 31% бельгийских.

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Пассажиры, приобретавшие билеты на отмененные рейсы, получили СМС-сообщения и электронные письма, в которых компания предложила бесплатно перенести вылет на 7 дней от изначальной даты или вернуть деньги за билеты.

Бортпроводники требуют повышения заработных плат и улучшения условий труда. В то же время в Ryanair отмечают, что зарплата бортпроводника достигает 40 тысяч евро в год, при этом они имеют по 14 выходных ежемесячно и оплачиваемые больничные.

"Эта забастовка полностью необоснованна и не несет ничего, кроме цели разрушить отпуска семей и предоставить дополнительные бонусы конкурирующим авиакомпаниям в Бельгии, Португалии и Испании", - отмечают в компании.

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Ранее забастовку объявили также пилоты компании, которые недовольны условиями начисления бонусов и предоставления отпусков.