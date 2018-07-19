Политика В РФ пожаловались на отсутствие доверия после вызова на допрос переводчика Трампа

2018-07-19 16:51 117

 

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев назвал деструктивным предложением приглашение в Конгресс США переводчика, работавшего на переговорах президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.

Об этом он сказал журналистам в четверг, передает ТАСС.

"Совершенно беспрецедентная инициатива, нет никаких сомнений в том, что ее авторы преследуют цель создать дополнительные проблемы для Трампа", - заявил Косачев.

Он назвал подобную инициативу "абсолютно деструктивной".

По его словам, в таком случае "смысл дипломатии, в том числе дипломатии доверительной, окончательно исчезнет".

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп оказался под шквалом критики за свое выступление на пресс-конференции в Хельсинки после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

После этого сенатор от Демократической партии США Джанни Шахин призвала переводчика президента США Дональда Трампа дать показания в Конгрессе по личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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