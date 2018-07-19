Политика Адвокат: Состояние здоровья Сенцова постоянно ухудшается

2018-07-19 17:00 117

Состояние украинского политзаключенного Олега Сенцова все время ухудшается, около недели назад у него вновь был кризис. Об этом заявил журналист Антон Наумлюк со ссылкой на адвоката Дмитрия Динзе.

"Он выглядит еще хуже, чем в прошлый раз. Очень бледный. Ходит сам. Около недели назад у него был второй кризис по здоровью. Стало плохо и его хотели госпитализировать для того, чтобы поставить на полноценное принудительное кормление, чтобы вливать больше смеси. Он отказался, и его оставили в колонии с условием, что смесь он будет принимать сам под присмотром врача. Принимает в день по две ложки. Содержится в палате, с голодовки уходить не собирается. Говорит: "Сколько меня хватит, столько и протяну", - рассказал Динзе.

Также адвокат отметил, что Сенцов выразил недоумение по поводу того, что Украина и омбудсмен Людмила Денисова свернули активную кампанию поддержки украинских политзаключенных.

"Сенцов считает, что украинская сторона должна активнее продавливать ситуацию с освобождением остальных политзаключенных", - сказал он.

Напомним, Олег Сенцов 14 мая начал голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Подавать прошение о помиловании он отказался.