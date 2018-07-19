Политика Андрей Данилко собрался в президенты

2018-07-19 17:05 126

 

Популярный шоумен Андрей Данилко, который собирается отправить Верку Сердючку в прощальный тур, заявил, что не прочь податься в политику. По крайней мере, он не видит ничего страшного в том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы вместе со Святославом Вакарчуком и Владимиром Зеленским.

"Я ничего в этом страшного не вижу, если я буду третьим. Бог любит троицу. Было бы хорошо", - заявил артист.

"Меня как-то спросили, если бы среди кандидатов не было Володи и Славика, наверное, это было бы глупо, а так…"Но вы же не профессионал, мову не знаете" - говорят. Я мову знаю, у меня нет опыта общения. А вам с профессионалом лучше жить стало? Ну а толку, что он "вільно розмовляє українською". У вас уже метро по 8 гривен!", - сказал Данилко в интервью "КП" в Украине".

Ранее Святослав Вакарчук заявил, что его имя в политических опросах появляется без его ведома и разрешения и з-за этого он якобы получает большое количество грязи в Сети. При этом певец заявил, что "такие вещи его никогда не остановят" и он продолжит делать свое дело.

А Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает Вакарчука в выдвижении кандидатом в президенты

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