Украина КАРТА Хлебное перемирие: Что сегодня происходит в зоне ООС на Донбассе

2018-07-20 10:12 90

За прошедшие сутки подразделения сепаратистов на Донбассе 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Тяжелое оружие не применялось. Ранение получил один военнослужащий.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, противник проявлял активность по всем направлениям и вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Желтого, Луганского, Светлодарска, Майорска, Авдеевки, Песков, Каменки, Новотроицкого, Новомихайловки, Лебединского, Гнутово, Широкино и Водяного.

"Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия", – отметили в штабе.

По данным украинской разведки, трое сепаратистов погибли и один ранен.

Также в течение текущих суток боевики дважды открывали огонь по позициям украинских защитников у Широкино и Водяного. Вследствие прицельного огня противника один военнослужащий был ранен.

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