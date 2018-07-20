Украина фото На одесской трассе маршрутка таранила стоящую фуру, много погибших и раненных

2018-07-20 10:41 270

Сегодня рано утром на одесской трассе произошло масштабное ДТП, в котором погибли пять человек и были травмированы еще более десяти.

Около пяти часов утра на трассе "Киев-Одесса" неподалеку от пгт Кривое Озеро произошло смертельное ДТП, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области на своей странице в Facebook.

Рейсовый микроавтобус Volkswagen, следовавший по маршруту "Одесса-Гомель" с белорусской регистрацией столкнулся с грузовиком, который, по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности.

По данным полиции, водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу. Устанавливаются данные потерпевших.

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