Политика Трамп заявил, что не станет абсолютным козлом отпущения Москвы

2018-07-20 13:44 144

Президент США пообещал стать злейшим врагом российского лидера Владимира Путина, если отношения между Россией и США не наладятся.

"Мой предшественник Барак Обама был абсолютным козлом отпущения Москвы. Я же подхожу к России гораздо жестче, чем любой другой президент за долгие годы. Возможно, даже жестче, чем когда-либо.

Поладить с Путиным, поладить с Россией будет позитивной вещью. Но если это не сработает, то я стану для Путина злейшим врагом", – сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

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Напомним, встреча Трампа и Путина прошла 16 июля в Хельсинки. Лидеры РФ и США проговорили тет-а-тет более двух часов, а также приняли участие в переговорах в расширенном составе. Трамп пригласил Путина приехать в США осенью.

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