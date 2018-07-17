Мир "Маленькая раскисшая макаронина" - Железный Арни публично оскорбил Трампа

2018-07-17 14:16 168

Культовый американский актер и политик Арнольд Шварценеггер заявил, что на встрече в Хельсинки лидер США выглядел совсем не как лидер сверхдержавы. По его мнению, на совместной пресс-конференции с российским президентом Путиным в Хельсинки Дональд Трамп скорее был похож на "маленькую раскисшую макаронину".

Об этом он заявил в видео-обращении на странице в Twitter.

"Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и это выглядело постыдно. Вы стояли там как маленькая раскисшая макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или селфи", − подчеркнул Шварценеггер.