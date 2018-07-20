Мир Ливия отказалась принимать нелегальных мигрантов из стран Евросоюза

2018-07-20 15:46 189

Премьер правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж решительно отверг предложение Евросоюза создать в этой стране центры приема беженцев.

"Мы абсолютно против того, что Европа совершенно официально хочет содержать у нас нелегальных мигрантов, которых не желает иметь сам Евросоюз", – указал глава ливийского правительства в интервью влиятельному немецкому изданию Bild.

Ливии, по словам главы правительства, не нужны и субсидии на такие центры.

"Мы не будем осуществлять никакие сделки за деньги с Евросоюзом, чтобы принять нелегальных мигрантов", – подчеркнул Фаиз Сарадж. Он назвал странным то, что в Европе "уже никто не хочет принимать мигрантов, но предлагает сделать это Ливии, разместив у себя сотни тысяч претендентов на убежище".

Сарадж подчеркнул, что Ливия является транзитной страной для мигрантов из других стран Азии и Африки, стремящихся в Европу. Поэтому, считает он, ЕС должен усилить нажим на те страны, откуда идет основной поток беженцев. Он призвал Евросоюз к совместной борьбе с контрабандистами. Он указал, что на береговую охрану Ливии падает основная нагрузка по перехвату контрабандистов и спасению людей. ЕС, по мнению ливийского лидера, должен оказать Триполи техническую и финансовую поддержку именно в этой сфере, чтобы пресечь деятельность контрабандистов на начальном этапе.