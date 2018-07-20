Украина 1 августа в Киеве введут новые тарифы на воду и отопление - сколько будем платить

2018-07-20 16:01 210

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила тарифы для Киевтеплоэнерго на отпуск электрической энергии и производство тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Как сообщил зампредседателя КГГА Петр Пантелеев, согласно порядка формирования тарифов, окончательная стоимость тепловой энергии включает в себя стоимость ее производства, а также транспортировки и поставки.

Согласно постановлению НКРЭКУ, с 1 августа устанавливаются тарифы:

На отпуск электрической энергии – 182,83 коп/кВт ч

На производство тепловой энергии для предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой – 783,09 грн/Гкал

На производство тепловой энергии для предоставления религиозным организациям услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды – 476,04 грн/Гкал

На производство тепловой энергии для предоставления услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой учреждениям, которые финансируются за счет государственного и местных бюджетов – 1185,21 грн/Гкал

На производство тепловой энергии для потребностей других потребителей – 1184,57 грн/Гкал.

"Таким образом, предприятие имеет все необходимые разрешения и лицензии, чтобы полноценно вести хозяйственную деятельность. Мы надеемся, что вскоре будет решен вопрос заключения соглашения с НАК Нафтогаз и мы вернем людям горячую воду и в плановом режиме продолжим готовить город к зиме", – сообщил Пантелеев.